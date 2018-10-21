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Число пострадавших в ходе теракта в Керчи превысило 70

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 14:23
Фото: место взрыва в Керчи (kerch.fm)
Фото: место взрыва в Керчи (kerch.fm)

Из общего числа пострадавших госпитализировали 47 человек

Число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, в центре медицины катастроф Крыма заявили, что общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано - 47. В оккупированном Симферополе лечение проходят 15 человек, состояние которых оценивается как средней тяжести.

Напомним, ранее на российском телевидении обнародовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже Керчи, где 17 октября в результате взрывов и стрельбы погиб 21 человек. Отметим, тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. По официальным данным, после теракта он покончил жизнь самоубийством.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что после теракта в Керчи провокаций на административной границе с оккупированным Крымом не было.

"Никаких провокаций не было зафиксировано. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая", - добавил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

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