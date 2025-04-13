Число поранених в Сумах різко зросло до 83: нові кадри з місця удару

В Сумах продовжує зростати кількість постраждалих після ракетного удару 13 квітня. Число поранених різко збільшилося до 83.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.
"21 людина загинула. 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога", - розповів він.
Екстрені служби продовжують працювати на місці події.
Уранці 13 квітня російські війська завдали два удари по місту Суми. Окупанти вдарили по місту ракетами, які влучили в центр міста.
Майже одразу стало відомо про велику кількість загиблих. Також відомо про сильні руйнування. Зокрема, в епіцентр удару влучило й приміщення регіонального Центру захисту прав людини.
Спочатку повідомлялося про 21 загиблого та 20 постраждалих. Пізніше кількість поранених продовжила зростати - спочатку до 34, пізніше - до 83. Перед цим повідомлялося про п'ятьох поранених дітей унаслідок удару РФ.
Детальніше про удар по Сумах 13 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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