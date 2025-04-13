Число поранених в Сумах різко зросло до 83: нові кадри з місця удару

Атака РФ по Сумах

Уранці 13 квітня російські війська завдали два удари по місту Суми. Окупанти вдарили по місту ракетами, які влучили в центр міста.

Майже одразу стало відомо про велику кількість загиблих. Також відомо про сильні руйнування. Зокрема, в епіцентр удару влучило й приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого та 20 постраждалих. Пізніше кількість поранених продовжила зростати - спочатку до 34, пізніше - до 83. Перед цим повідомлялося про п'ятьох поранених дітей унаслідок удару РФ.

Детальніше про удар по Сумах 13 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.