Число поранених в Сумах різко зросло до 83: нові кадри з місця удару

В Сумах продовжує зростати кількість постраждалих після ракетного удару 13 квітня. Число поранених різко збільшилося до 83.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"21 людина загинула. 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога", - розповів він.

Атака РФ по Сумах

Уранці 13 квітня російські війська завдали два удари по місту Суми. Окупанти вдарили по місту ракетами, які влучили в центр міста.

Майже одразу стало відомо про велику кількість загиблих. Також відомо про сильні руйнування. Зокрема, в епіцентр удару влучило й приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого та 20 постраждалих. Пізніше кількість поранених продовжила зростати - спочатку до 34, пізніше - до 83. Перед цим повідомлялося про п'ятьох поранених дітей унаслідок удару РФ.

Детальніше про удар по Сумах 13 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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