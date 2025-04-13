Число поранених в Сумах різко зросло до 83: нові кадри з місця удару
В Сумах продовжує зростати кількість постраждалих після ракетного удару 13 квітня. Число поранених різко збільшилося до 83.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.
"21 людина загинула. 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога", - розповів він.
Екстрені служби продовжують працювати на місці події.
Атака РФ по Сумах
Уранці 13 квітня російські війська завдали два удари по місту Суми. Окупанти вдарили по місту ракетами, які влучили в центр міста.
Майже одразу стало відомо про велику кількість загиблих. Також відомо про сильні руйнування. Зокрема, в епіцентр удару влучило й приміщення регіонального Центру захисту прав людини.
Спочатку повідомлялося про 21 загиблого та 20 постраждалих. Пізніше кількість поранених продовжила зростати - спочатку до 34, пізніше - до 83. Перед цим повідомлялося про п'ятьох поранених дітей унаслідок удару РФ.
Детальніше про удар по Сумах 13 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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