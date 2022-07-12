Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь возросло

Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 43.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления выявлено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших человек, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, работники ГСЧС спасли из-под завалов 9 человек. Специалисты провели расчистку и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

От ГСЧС привлечено 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой медицинской помощи.