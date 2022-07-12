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Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь возросло

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Донецкая область, Вторник 12 июля 2022 18:44
Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь возросло Фото: число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь возросло (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 43.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления выявлено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших человек, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, работники ГСЧС спасли из-под завалов 9 человек. Специалисты провели расчистку и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

От ГСЧС привлечено 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, вечером 9 июля россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр. В результате удара полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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