Число погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру вновь возросло
Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 43.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.
"По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления выявлено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших человек, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - сказано в сообщении.
Кроме этого, работники ГСЧС спасли из-под завалов 9 человек. Специалисты провели расчистку и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
От ГСЧС привлечено 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой медицинской помощи.
Как сообщалось ранее, вечером 9 июля россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр. В результате удара полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.
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