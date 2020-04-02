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Число погибших от коронавируса превысило 50 тысяч человек

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 20:39
Число погибших от коронавируса превысило 50 тысяч человек
Иллюстративное фото (flickr)

Количество зараженных до конца дня достигнет 1 миллиона человек

Количество смертельных случаев от коронавируса в четверг, 2 апреля превысило 50 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 Совета Национальной безопасности и обороны.

По состоянию на 20:00 число смертей от коронавируса в мире достигло 50 тыс. 220 человек.

Наибольшая смертность от вируса по прежнему в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных случаев. Общее количество смертей в стране выросло до 14 тыс. человек.

На втором месте Испания - от вируса там скончались чуть больше 10 тыс. испанцев. При этом число зараженных превысило 110 тыс. человек.

Соединенные Штаты Америки вышли на третье место по количеству смертей от COVID-19. На данный момент известно о 5,3 тыс. жертв вируса. Всего в стране заразилось больше 226 тыс. американцев.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за последнюю неделю число смертельных случаев от коронавируса увеличилось больше чем в два раза.

Также в ВОЗ рассказали, что более 95% летальных случаев в Европе составляют пожилые люди в возрасте от 60 лет.

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