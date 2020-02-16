Число новых жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй составляет 139 человек

В связи с заражением коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй зарегистрировали 139 новых летальных случая. Об этом говорится на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зарегистрировали 1843 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, число заболевших в провинции превышает 56,2 тыс. человек.

Умерли от коронавируса 1596 человек. Лечение в больнице проходят 39 447 пациентов, из них 1957 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом, невозможно спрогнозировать.

По данным ученых Имперского колледжа в Лондоне, реальный процент смертности от коронавируса в мире составляет около 2%. Ученые утверждают, что этот расчет не является точным и не учитывает многие факторы.