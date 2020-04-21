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Число новых случаев коронавируса в Испании продолжает снижаться

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 15:09
Число новых случаев коронавируса в Испании продолжает снижаться
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Наибольшее число заболеваний начисляется в Мадриде и Каталонии

В Испании число новых заражений коронавирусом продолжает снижаться. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, за последние сутки в Испании лабораторно подтверждено 3968 новых случаев инфицирования коронавирусом, а ранее было зафиксировано - 4266. Однако, за последние 24 часа скончались 430 больных, что является высшим показателем, чем в предыдущий день - 399 человек.

Как отмечается, наибольшее число заболеваний начисляется в Мадриде и Каталонии, где коронавирусом заразились более 58 тыс. и 43 тыс. соответственно.

Всего в Испании зарегистрировано 204 178 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 21 282 пациентов умерли и 82 514 человек выздоровели.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля. Однако, карантин в Испании может продержаться до 9 мая.

Кроме того, ранее сообщалось, что Испания сняла часть карантинных ограничений для предприятий. Начиная с 13 апреля в Испании возобновили работу некоторые предприятия, не принадлежащие к критической инфраструктуры.

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