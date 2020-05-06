Число новых случаев коронавируса снова растет после трехдневного спада: карта

В Украине растет число новых случаев коронавируса после трехдневного спада, за минувшие сутки зафиксировано почти 500 зараженных COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты СНБО по распространению коронавируса.

Как отмечается, 2 мая было 550 новых случаев коронавируса (11 411), а также еще 7 смертей (279). После этого дня фиксировали спад случаев COVID-19 в течение трех дней.

В частности, 3 мая - было на 45 меньше (505), а общее количество составило 11 913 зараженных, когда смертей стало на 2 случая больше (9), общее число - 288.

Уже на следующий день, 4 апреля, сообщили о 418 новых случаях COVID-19, что на 87 меньше предыдущего дня, а умерли - на 6 человек больше (15), общее число - 303.

Вчера, 5 мая, стало известно о наименьшем количестве зараженных за эти дни - 366 случаев, что на 52 меньше предыдущего дня, а общее количество составило 12 697. Также сообщили о 13 смертей (316).

Отметим, что сегодня, 6 мая, фиксируют резкий рост зараженных - за сутки коронавирусом заразились 487 человек, что на 121 больше, чем вчера. Общее количество составило - 13 184.

Напомним, Минздрав планирует с 11 мая изменить условия карантина. Украинцам разрешат прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения раздробленной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко недавно презентовал план Киева по выходу из карантина. А также он сообщил о разрешении работать кафе на вынос.