Число голодающих в мире может удвоиться из-за пандемии коронавируса, - ООН

Число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия из-за экономических последствий пандемии коронавируса, в 2020 году может увеличиться в два раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что в результате утраты доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, введенных странами для противодействия распространению коронавируса, с сильным голодом в 2020 году могут столкнуться более четверти миллиарда жителей планеты. На данный момент в этой категории уже находится 135 млн человек.

Во Всемирной продовольственной программе ООН классифицировали нынешнюю ситуацию с голодом как "острый кризис в области продовольствия и средств к существованию". Это 3 категория из 5, означающая "критическое отсутствие доступа к продовольствию и превышение обычного недоедания". Пятая категория означает массовое голодание.

Чиновники ООН не дали географическую разбивку растущих потребностей в еде среди жителей планеты, но уточнили, что Африка, вероятно, пострадает больше всего. Согласно докладу ООН, большинство из тех, кто остро нуждается в еде, находятся в зонах конфликта, таких как Сирия, или в странах, сильно пострадавших от последствий изменения климата.

Ранее в ООН заявили, что из-за экономического спада, вызванного коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей во всем мире. Среди причин, которые могут вызвать смертность среди детей, также упоминался ограниченный доступ к продовольствию.

Напомним, сегодня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса. Все 193 страны проголосовали за призыв не допустить спекуляций на будущей вакцине.