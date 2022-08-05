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Число ДТП с начала полномасштабной войны сократилось в 2,5 раза

Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабной войны России против Украины число зарегистрированных аварий на дорогах сократилось более чем в 2,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Национальной полиции Игоря Клименко.

По его словам, за этот период зарегистрировано более 119 000 преступлений. Это на 4% меньше, чем в 2021 году. Открыто более 26 500 уголовных дел в отношении российских военных и их пособников.

Кроме того, заведено более 1 100 дел за коллаборационизм. Сотрудники полиции нашли 4 142 пропавших ребенка, 211 еще разыскиваются.

"(Полиция, - ред.) зарегистрировала более 30 000 ДТП. Количество аварий уменьшилось более чем в 2,5 раза. Уменьшилось на 30% число смертей на дорогах - 917 человек погибли в результате аварий", - добавил Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде появился законопроект, которым предлагается увеличить на период войны штрафы для нарушителей правил дорожного движения.

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