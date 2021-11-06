UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 25 тысяч человек

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано 25 063 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 057 человек; летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 11 817 человек.

За последние сутки в Украине проведено 149 446 тестов.

Как отмечается в сообщении, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.
За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 058 014 человек;
  • выздоровело - 2 504 236 человек;
  • летальных исходов - 71 635;
  • проведено ПЦР-тестирований - 14 801 967.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус