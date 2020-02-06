Число больных коронавирусом превысило 28 000

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Кроме того, заболевание зафиксировано уже в 23 странах

Число жертв коронавируса выросло до 563, а тех, кто заболел, уже 28 018. Об этом сообщает AP.

Кроме того, заболевание зафиксировано уже в 23 странах, хотя эпицентр находится в Китае, в китайском городе Ухань.

"Китай сообщил, что число смертей от нового вируса выросло на 73 и достигло показателя 563 человека, а число подтвержденных случаев заражения выросло на 3694 - до 28 018", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 549 жертвах коронавируса. По состоянию на 5 февраля число больных коронавирусом 2019-nCov в Китае составило 24 324 человека.

Добавим, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что проверенных эффективных средств лечения нового коронавирус нет.

Как отмечалось, ВОЗ требует почти 700 миллионов долларов для борьбы с новой разновидностью коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае.

РБК-Украина писало, что Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.