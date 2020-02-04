Число больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые

Распространение вируса возрастает в геометрической прогрессии
Ученые из Гонконгского университета предупреждают, что истинный масштаб эпидемии смертельного коронавируса может быть в десятки раз выше. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное ими в медицинском журнале Lancet, передает BBC.
Изучив статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, они пришли к выводу, что до 25 января число зараженных в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек, в то время как официально сообщалось лишь о двух тысячах больных по всему миру. Распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые.
Кроме того, к этому времени почти тысяча носителей инфекции должны были разнести ее оттуда в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
Напомним, по последним данным, в мире зарегистрировано более 19 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от коронавируса нового типа в мире сейчас составляет 426 человек.
Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии. Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну с Ухане, заразился коронавирусом.
РБК-Украина писало, что в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае.