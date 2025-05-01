Не чіпайте це на вулиці: київська влада попередила про смертельну небезпеку

Після атак зі сторони РФ у різних містах України можуть залишатися невідомі предмети. Вони можуть бути вибухонебезпечними.
Як уберегтися від небезпеки, яку вони можуть нести, РБК-Україна розповідає із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Після ворожих атак на вулицях можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Українців попереджають, що не варто торкатися незнайомих речей, які лежать на землі, адже вони можуть становити загрозу для життя та здоров’я.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно:
"Ваша уважність може зберегти життя - як ваше, так і оточуючих", - наголошують в КМДА.
Містян і гостей столиці закликають бути відповідальними та обережними, особливо після обстрілів.
Нагадаємо, з початку 2025 року Росія почала використовувати дрони "Шахед" зі шрапнеллю та посиленою бойовою частиною. Це завдає більше втрат серед цивільного населення України. Також росіяни взимку почали запускати нові безпілотники, які вибухають при дотику. У ДСНС попереджають: дрони націлені на мирних жителів і становлять серйозну загрозу.
В Україні на територіях, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, встановлюють попереджувальні знаки, щоб убезпечити людей від випадкового потрапляння в небезпечні зони. Такі знаки зазвичай мають червоне тло з білими написами або символами та розміщуються біля доріг, стежок і входів на потенційно небезпечні ділянки. Побачивши подібний знак, не варто наближатися.
Також важливо пояснювати дітям, що вибухівка може маскуватися під звичні речі - іграшки, телефони або побутові предмети. Навчити дітей розпізнавати небезпеку допоможе сайт "Суперкоманда проти мін", де правила безпечної поведінки подані у вигляді коміксів, мультфільмів та ігор.
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