Не чіпайте це на вулиці: київська влада попередила про смертельну небезпеку

Після ворожих атак на вулицях можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Українців попереджають, що не варто торкатися незнайомих речей, які лежать на землі, адже вони можуть становити загрозу для життя та здоров’я.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно:

не наближатися,

не чіпати,

повідомити екстрені служби:

- 101 - ДСНС,

- 102 - Національна поліція.

"Ваша уважність може зберегти життя - як ваше, так і оточуючих", - наголошують в КМДА.

Містян і гостей столиці закликають бути відповідальними та обережними, особливо після обстрілів.