Чиновники и педагоги смогут избежать вакцинации: Минздрав добавил условие

Министерство здравоохранения Украины подготовило доработанный проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Вакцинация от COVID-19 проводится только в случае отсутствия медицинских противопоказаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:
По сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками учреждений высшего образования, учреждений специального образования и научных учреждений.
Кроме того, документ дополнен пунктом, согласно которому обязательная вакцинация проводится "в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".
Напомним, Минздрав разработал приказ, согласно которому вакцинация от коронавируса станет обязательной, в частности, для работников учебных заведений и чиновников.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 сентября заявил, что документ находится на согласовании.