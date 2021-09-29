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Чиновники и педагоги смогут избежать вакцинации: Минздрав добавил условие

Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины подготовило доработанный проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Вакцинация от COVID-19 проводится только в случае отсутствия медицинских противопоказаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

  • Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
  • Работники местных государственных администраций.
  • Учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальные, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

По сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками учреждений высшего образования, учреждений специального образования и научных учреждений.

Кроме того, документ дополнен пунктом, согласно которому обязательная вакцинация проводится "в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".

Напомним, Минздрав разработал приказ, согласно которому вакцинация от коронавируса станет обязательной, в частности, для работников учебных заведений и чиновников.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 сентября заявил, что документ находится на согласовании.

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Вакцина