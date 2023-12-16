Чиновник погрожував підірвати Сейм Польщі. Йому висунули звинувачення

Прес-секретар Варшавської регіональної прокуратури прокурор Шимон Банна заявив, що інтенсивні зусилля з розслідування, яких доклала прокуратура району Варшава-Мокотув у Варшаві, призвели до затримання поліцією Яцека Ч.

"Численні доказові заходи, проведені всього за десяток годин, зокрема експертиза мобільного телефону, вилученого у Яцека Ч., доводять, що саме він був автором цих постів". - повідомив прокурор.

За його словами, Яцека Ч. доставили до Варшавсько-Мокотувської окружної прокуратури у Варшаві, де він вислухав два звинувачення.

"Перше пов'язане з неправдивим спрацьовуванням вибухової сигналізації в будівлі Сейму Республіки Польща, а друге - з публічним вихвалянням злочину шляхом розміщення в одній із соціальних мереж інформації про інцидент 12 грудня цього року, коли один із членів Сейму Республіки Польща загасив ханукію, запалену в будівлі Сейму Польщі у зв'язку з єврейським святом Присвяти". - повідомив прокурор.

Він додав, що підозрюваний дав пояснення у справі.

"Для забезпечення провадження у справі прокурор застосував до нього поліцейський нагляд, а також зобов'язання з'явитися в зазначений підрозділ і заборону на спілкування зі свідками", - підкреслив він.

Чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років.

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