Чим небезпечний гепатит та як уберегтись від хвороби: пояснення НСЗУ

Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі вони спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
П’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Кожен із цих вірусів має свої особливості передачі та симптоми:
Зокрема вірус гепатиту A передається через недостатню особисту гігієну та вживання забруднених харчів, води. Захиститись від гепатиту A допоможе вакцинація, однак придбати вакцину необхідно за власний кошт.
Інфікування гепатитами B та С відбувається в результаті контакту через пошкоджену шкіру або слизові оболонки з інфікованими рідинами організму (переважно кров).
Профілактикою гепатиту B є вакцинація. За Національним календарем щеплень діти отримують три дози вакцини упродовж перших 6 місяців життя.
Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена, проте вакцину можна придбати самостійно.
У разі підозри гепатиту потрібно звертатися до сімейного лікаря для діагностики та визначення подальшого маршруту.
Зауважимо, що в Україні є затверджений календар щеплень, який передбачає не лише вакцинацію дітей, але й дорослих. Однак до цього графіку внесено здебільшого ті хвороби, які є небезпечними для дітей.
РБК-Україна пояснювало, від яких хвороб за допомогою вакцинації можна захиститись дорослим.
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