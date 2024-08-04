Чим небезпечний гепатит та як уберегтись від хвороби: пояснення НСЗУ

П’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Кожен із цих вірусів має свої особливості передачі та симптоми:

Найпоширенішими є А, B та C.

Найнебезпечнішими - В й С.

Зокрема вірус гепатиту A передається через недостатню особисту гігієну та вживання забруднених харчів, води. Захиститись від гепатиту A допоможе вакцинація, однак придбати вакцину необхідно за власний кошт.

Інфікування гепатитами B та С відбувається в результаті контакту через пошкоджену шкіру або слизові оболонки з інфікованими рідинами організму (переважно кров).

Профілактикою гепатиту B є вакцинація. За Національним календарем щеплень діти отримують три дози вакцини упродовж перших 6 місяців життя.

Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена, проте вакцину можна придбати самостійно.

У разі підозри гепатиту потрібно звертатися до сімейного лікаря для діагностики та визначення подальшого маршруту.