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Чим небезпечний гепатит та як уберегтись від хвороби: пояснення НСЗУ

Україна, Неділя 04 серпня 2024 23:02
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Чим небезпечний гепатит та як уберегтись від хвороби: пояснення НСЗУ Фото: типи та профілактика гепатиту (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі вони спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

П’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Кожен із цих вірусів має свої особливості передачі та симптоми:

  • Найпоширенішими є А, B та C.
  • Найнебезпечнішими - В й С.

Зокрема вірус гепатиту A передається через недостатню особисту гігієну та вживання забруднених харчів, води. Захиститись від гепатиту A допоможе вакцинація, однак придбати вакцину необхідно за власний кошт.

Інфікування гепатитами B та С відбувається в результаті контакту через пошкоджену шкіру або слизові оболонки з інфікованими рідинами організму (переважно кров).

Профілактикою гепатиту B є вакцинація. За Національним календарем щеплень діти отримують три дози вакцини упродовж перших 6 місяців життя.

Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена, проте вакцину можна придбати самостійно.

У разі підозри гепатиту потрібно звертатися до сімейного лікаря для діагностики та визначення подальшого маршруту.

Зауважимо, що в Україні є затверджений календар щеплень, який передбачає не лише вакцинацію дітей, але й дорослих. Однак до цього графіку внесено здебільшого ті хвороби, які є небезпечними для дітей.

РБК-Україна пояснювало, від яких хвороб за допомогою вакцинації можна захиститись дорослим.

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