Чим небезпечне отруєння грибами: лікар про симптоми та лікування

Як розпізнати отруєння грибами

В українських лісах росте чимало грибів, які містять отруйні речовини. Найбільш небезпечна бліда поганка – пластинчастий гриб, який можна сплутати із сироїжками. Тому краще збирати трубчасті гриби, які під шапинкою нагадують губку. Не варто збирати гриби у забруднених місцях чи купувати їх на стихійних ринках.

Вживання грибів слід обмежити дітям, вагітним, людям похилого віку та людям з ослабленим здоров'ям. Токсичні речовини з грибів можуть вражати травну і нервову систему, печінку, нирки. Перші симптоми можуть проявитися уже за кілька годин, але буває, що й за кілька діб чи тижнів, коли грибні токсини вразять внутрішні органи.

Розпізнати отруєння грибами можна за такими ознаками:

блювання та діарея – найрозповсюдженіші ознаки отруєння;

різкий біль у животі;

головний біль;

підвищення температури тіла;

галюцинації;

холодні руки та ноги;

судоми;

задуха;

марення;

зниження пульсу, запаморочення.

При отруєнні грибами слід негайно звернутися за допомогою медиків, зателефонувавши на номер 103 або 112.

Також необхідно промити шлунок 1-2 літрами теплої кип'яченої води, викликавши блювання, прийняти сорбенти. Заборонено вживати будь-яку їжу чи алкоголь. Важливо зберегти залишки грибів чи страв із них для дослідження.

Фото: Гриби з пластинками (gettyimages.com)

Як ще можна отруїтися влітку: пояснення інфекціоніста

"Отруїтися можна чим завгодно – люди обприскують на городах гербіцидами і пестицидами, такою городиною можна отруїтися і мати симптоми: діарею, погіршення загального стану, підвищення температури. Окремо – це випадкове отруєння грибами, в яких є токсини", – каже у коментарі РБК-Україна інфекціоніст Юрій Жигарев.

При споживанні грибів може бути також ботулізм – отруєння бактеріальним токсином.

"Це можуть бути гриби, які герметично закатані у банки. Буває складно визначити, це отруєння грибами чи бактеріальним токсином, який накопичився. Другий варіант ботулізму – в'ялена риба", – звертає увагу медик.

За його словами, у рибі, яку люди ловлять у річках чи озерах і просто в'ялять, може розмножуватись бактерія ботулізму і накопичуватись цей токсин:

"Тому я взагалі раджу не купляти цю рибу на ринках та не в'ялити самим. Ботулізм – потенційно смертельна бактерія, і якщо людині не надати вчасно допомогу, вона може загинути".

Медик пояснює, що при ботулізмі немає симптомів кишкової інфекції: діарея, температура. Але може бути двоїння в очах, порушення зору, коли людина не може прочитати текст. Такі неврологічні симптоми можуть з'явитися і за декілька годин – що менше часу мине, то більше токсину потрапило в організм і важчим буде перебіг захворювання.

Фото: В'ялена риба (pixabay.com)

При яких симптомах отруєння необхідно звертатися до лікаря

При отруєнні блідою поганкою може бути такі симптоми: діарея, біль у животі, слабкість, нудота з блювотою, підвищення температури. Якщо вони не минають, варто звертатися до лікаря.

"Якщо ці симптоми наростають, діарея і блювота, це зараз небезпечно, бо ми втрачаємо рідину, швидко розвивається зневоднення. Особливо у дітей і у людей похилого віку. У дітей, особливо маленьких, швидко може розвиватися дегідратаційний шок – буквально за декілька годин може бути важкий стан", - попереджає Юрій Жигарев.

Лікар застерігає від самолікування, якщо людина має ознаки отруєння.

"Я всім пацієнтам кажу так: самолікування виправдане тільки в одному випадку – коли ви не можете дозвонитися за медичною допомогою. Ви пішли кудись в похід, гори, на 50 кілометрів немає ні медиків, ні лікарень. У всіх інших випадках треба хоча б зателефонувати сімейному лікарю", - звертає увагу інфекціоніст.

У лікарню треба їхати, якщо є висока температура, дуже часто блювання, діарея – більше 10-12 разів на добу, і сухість у роті.

Якщо стан неважкий, найперше слід прийняти розчин з електролітами, який продається в будь-якій аптеці.

"Друге – можна використати будь-який сучасний ентеросербент, щоб він всмоктував отрути. Але активоване вугілля малоефективне. Остання порада – в жодному разі не приймати антидіарейні препарати. У деяких випадках за важкої інфекції це може бути смертельно небезпечно. Бо блювота і діарея – це захисний механізм, коли організм намагається позбутися отрути, а після прийому антидіарейного препарату вона всмоктується у кишечнику", – зазначає спеціаліст.