UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Чили выявили первые случаи "бразильского" штамма коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Чили выявили два первых случая заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Инфицированные проживают в городе Талька на территории региона Мауле.

Об этом заявил региональный представитель Министерства здравоохранения Чили Марленне Дуран, передает Prensa Latina.

Отмечается, что инфицированные прибыли в Чили 18 января. Их контактные лица уже выявлены, поэтому не существует угрозы распространения бразильского штамма.

Издание отмечает, что несколько недель назад в этом же регионе Чили были выявлены четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.

Напомним, в США выявили гибридную мутацию коронавируса. Новая мутация образовалась благодаря слиянию двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.

Кроме того, ранее в Великобритании обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Она уже успела распространиться в общей сложности в десяти странах.

Ранее в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЧилиКоронавирус
Читайте также
На Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь. Впервые в Украине
В США выявили гибридный штамм коронавируса
Прогноз погоды