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В Чили разрешили использовать вакцину CoronaVac для детей от 6 лет

Автор: Анна Полисученко

В Чили разрешили использовать вакцину CoronaVac для детей от 6 лет. Вакцину от COVID-19, произведенную китайской компанией Sinovac Biotech Ltd (SVA.O), одобрил чилийский регулятор здравоохранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страна Южной Америки уже одобрила использование вакцины Pfizer Inc/BioNTech для детей старше 12 лет, причем 654 053 человека получили хотя бы одну дозу с мая.

CoronaVac от компании Sinovac стала основой кампании вакцинации в Чили, в результате которой более 13 млн из 19 млн жителей страны были полностью привиты, а всего сделано 19,490 млн доз CoronaVac.

"Это отличная новость для детей школьного возраста и тех, кто не был включен в предварительные планы вакцинации", - сказал министр здравоохранения Энрике Парис.

Пятеро экспертов экспертной комиссии, созванной Институтом общественного здоровья (ISP), проголосовали за применение вакцинации детям старше 6 лет.

В течение последних недель в Чили наблюдается заметное падение инфекций, в понедельник было зарегистрировано только 435 новых случаев. Всего зафиксировано 1,6 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 37 108 смертей.

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ЧилиВакцина CoronaVac