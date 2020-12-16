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В Чили одобрили использование вакцины Pfizer

Автор: Даша Харченко

В Чили одобрили использование вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины доставят в страну ближе к концу декабря.

Об этом сообщает Минздрав Чили.

Вакцину разрешили использовать лицам, старше 16 лет, уточняет телеканал 24Horas.

"Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.

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По состоянию 16 декабря в Чили зарегистрировано 576 731 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 549 852 пациента, умерли - почти 16 тысяч.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может одобрить вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, уже на следующей неделе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассмотрит этот вопрос на заседании 21 декабря.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.

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