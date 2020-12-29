В Чили обнаружили первый случай заражения мутировавшим коронавирусом

В Чили выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Заражение новым штаммом COVID-19 произошло в Великобритании.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Чили Паула Даса, передает пресс-служба ведомства.

"Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании. Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован", - заявила она.

Первым пациентом с мутировавшим коронавируса оказалась чилийка, которая вернулась в страну после посещения Лондона. Она около недели гостила у родственников.

Тест на коронавирус ей сделали в аэропорту Сантьяго, после этого она отправилась в город Темуко. Теперь Минздрав пытается связаться со всеми пассажирами рейса, которым летела женщина.

Позже правительство Чили приняло решение о введении 10-дневного карантина для всех въезжающих в страну. Такие меры вступают в силу с 31 декабря.

Напомним, 24 декабря в Мексике и Чили началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

Кроме того, новый вид коронавируса, выявлен также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Всемирная организация здравоохранения призывает страны усилить контроль.