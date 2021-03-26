В Чикаго среди улицы произошла перестрелка, есть убитый и раненые

На юге Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь на пятницу произошла стрельба. В результате один человек был убит и по меньшей мере семь получили ранения.
Как сообщается, инцидент произошел сразу после полуночи в одном из районов Чикаго - Эшберне. Тогда минимум двое мужчин открыли огонь в толпе на 79 улице.
По данным правоохранительных органов, 26-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, он умер на месте. Как уточняет газета, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, недавно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.
Кроме того, в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.
Также РБК-Украина писало, что в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.