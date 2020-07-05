В Чикаго открыли стрельбу на празднике, среди погибших дети

В городе Чикаго, Соединенные Штаты, произошла стрельба на семейной вечеринке в честь Дня независимости. В результате происшествия погибли пять человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает Associated Press.

Среди погибших 14-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Четверо неизвестных открыли огонь по группе людей и скрылись с места происшествия. Двое погибли на месте, двое умерли в больнице.

7-летняя девочка была смертельно ранена в голову, стоя на тротуаре у дома своей бабушки во время вечеринки ко Дню независимости США.

Полиция ввела в действие план перехвата, но арестовать подозреваемых пока не удалось.

Напомним, ранее в ночном клубе Южной Калифорнии произошла стрельба.

Кроме того, в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих.