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Чи залишиться Україна без ліків від ВІЛ через скорочення USAID: відповідь міністра

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Недавно з’явилася інформація, що низка країн, серед яких і Україна, можуть стикнутися з дефіцитом чи навіть зникненням ліків для лікування ВІЛ через скорочення допомоги USAID. А гендиректор ВООЗ відзначив, що "зрив програм протидії ВІЛ може звести нанівець 20 років прогресу".

Але зараз загрози зникнення таких ліків чи загрози їх дефіциту для України немає. Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Чи зупинять фінансування ліків від ВІЛ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відігравало важливу роль у фінансуванні програм боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні. 

"В нас по програмах USAID дійсно були  закупівлі лікарських засобів для лікування ВІЛ-інфекції. Під час воєнного стану ми звернулися до деяких донорів і запитали, чи можуть вони покрити потребу в певних лікарських засобах, які ми купували з державного бюджету", – сказав Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, на цей заклик відгукнулися USAID і також фонди, які поставляють вакцини в Україну, і таким чином вдалося знизити навантаження на державний бюджет.

"Коли пройшла інформація, що USAID призупиняє фінансування, ми сказали, що у нас є критичний проект, і спитали, чи не буде зупинене фінансування. Буквально через тиждень отримали відповідь, що по двох найбільш критичних для нас лікарських засобах фінансування розблоковане", – додав він.

По інших препаратах у МОЗ чекають відповіді ще тиждень, але паралельно пропрацювали це питання і з держбюджетом.

"Кризи немає, препарати наявні. У нас є ще тиждень часу, і якщо фінансування буде зупинене повністю, то ми перезакриємо його з інших джерел", – відзначив міністр.

Як фінансують лікування від ВІЛ в Україні під час війни 

Лікування ВІЛ/СНІД в Україні безкоштовне навіть під час війни. Фінансування лікування багато в чому залежало від міжнародної допомоги, зокрема від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Значну роль у фінансуванні цих програм також відігравали PEPFAR (Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІДом), USAID та UNAIDS.

Також під час війни ліки від ВІЛ закуповуються і за рахунок держбюджету. Але велику частину грошей все ж покривають донори. Наприклад, на 2024–2026 роки Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією виділив понад 165 мільйонів доларів США безповоротної фінансової допомоги для програм у сфері ВІЛ та туберкульозу в Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість частково компенсувати Україні зупинку допомоги від USAID в гуманітарній сфері, для медіа та у програмах відновлення.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниВИЧ