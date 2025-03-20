Чи залишиться Україна без ліків від ВІЛ через скорочення USAID: відповідь міністра

Чи зупинять фінансування ліків від ВІЛ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відігравало важливу роль у фінансуванні програм боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні.

"В нас по програмах USAID дійсно були закупівлі лікарських засобів для лікування ВІЛ-інфекції. Під час воєнного стану ми звернулися до деяких донорів і запитали, чи можуть вони покрити потребу в певних лікарських засобах, які ми купували з державного бюджету", – сказав Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, на цей заклик відгукнулися USAID і також фонди, які поставляють вакцини в Україну, і таким чином вдалося знизити навантаження на державний бюджет.

"Коли пройшла інформація, що USAID призупиняє фінансування, ми сказали, що у нас є критичний проект, і спитали, чи не буде зупинене фінансування. Буквально через тиждень отримали відповідь, що по двох найбільш критичних для нас лікарських засобах фінансування розблоковане", – додав він.

По інших препаратах у МОЗ чекають відповіді ще тиждень, але паралельно пропрацювали це питання і з держбюджетом.

"Кризи немає, препарати наявні. У нас є ще тиждень часу, і якщо фінансування буде зупинене повністю, то ми перезакриємо його з інших джерел", – відзначив міністр.

Як фінансують лікування від ВІЛ в Україні під час війни

Лікування ВІЛ/СНІД в Україні безкоштовне навіть під час війни. Фінансування лікування багато в чому залежало від міжнародної допомоги, зокрема від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Значну роль у фінансуванні цих програм також відігравали PEPFAR (Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІДом), USAID та UNAIDS.

Також під час війни ліки від ВІЛ закуповуються і за рахунок держбюджету. Але велику частину грошей все ж покривають донори. Наприклад, на 2024–2026 роки Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією виділив понад 165 мільйонів доларів США безповоротної фінансової допомоги для програм у сфері ВІЛ та туберкульозу в Україні.