Чи вплине смерть Путіна на швидке завершення війни в Україні: думки експертів

Хто очолить РФ у разі смерті Путіна

Британське видання The Independent, реагуючи на чутки про зупинку серця у Путіна, називає п'ятьох можливих наступників. І підкреслює, що члени сім'ї не претендують на його заміну.

Тож у разі смерті або раптової відставки у Ради Федерації буде 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Тимчасовим в.о. президента Росії на цей період стане прем'єр Михайло Мішустін.

Смерть Путіна навряд чи відразу вплине на фронт в Україні

За його Коваленка, у будь-якому разі після смерті Путіна буде період внутрішньої конфронтації. Яка навряд чи одразу вплине на фронт і не варто сподіватися на швидке завершення війни і виведення російських військ з території України, повернення Криму тощо.

"Майже все російське суспільство зомбоване, воно чекає "денацифікацію України" вже другий рік, а її все ніяк немає. Під яким соусом подати виведення військ? Нібито домоглися поставлених завдань? Ні, їм потрібно буде йти з Донецької, Луганської областей і Криму, тому що ми не зупинимося, якщо побачимо, що вони відступають. І вони це дуже добре розуміють", - вважає експерт.

За нової влади деякий час інтенсивні бої триватимуть, але в перспективі не виключено, що вона спробує виходити на якісь угоди.

"Бо Путін усіх завів у глухий кут, а вони хочуть із нього вийти. Їм не потрібна нескінченна війна, вони будуть виходити на зв'язок, намагатися домовитися про якісь поступки. І в цей період ми маємо бути максимально жорсткими - тільки кордони 1991 року. Уже після виходу на них можна говорити про часткове зняття санкцій та інші моменти", - додав він.

У РФ багато хто захоче воювати до "переможного фіналу"

Владислав Селезньов теж застерігає українців від великих надій, пов'язаних зі смертю Путіна в майбутньому.

За його словами, рішення вторгнутися в Україну той ухвалював не особисто, і на тому самому засіданні Радбезу РФ у лютому 2022-го замазав усе найближче оточення. У якому залишається чимало тих, хто просуватиме тезу "війни до переможного фіналу".

Детальніше про те, хто качає конспірологічну тему смерті Путіна, з якою метою, - в матеріалі РБК-Україна.