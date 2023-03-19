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Чи використовують вертольоти Super Puma після трагедії у Броварах: відповідь глави ДСНС

Фото: голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники продовжують використовувати авіацію після трагедії у Броварах з гелікоптером ДСНС Super Puma, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука в ефірі телемарафону.

"Авіація ДСНС задіюється у складі Сил безпеки та оборони на сьогоднішній день", - сказав Крук у відповідь на питання, чи продовжують рятувальники використовувати вертольоти Super Puma після трагедії у Броварах.

Він додав, що у перші дні повномасштабної війни ДСНС евакуювала всю авіацію та зараз використовує її у координації з поліцією та військовими.

Водночас Крук відмовся коментувати розслідування щодо авіакатастрофи. Він пояснив, що це питання не в компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

СБУ розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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