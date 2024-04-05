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Чи усім обмежено придатним необхідна повторна ВЛК: відповідь Полтавського ТЦК

П'ятниця 05 квітня 2024 17:25
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Чи усім обмежено придатним необхідна повторна ВЛК: відповідь Полтавського ТЦК Фото: в Полтавському ТЦК відповіли, чи усім обмежено придатним необхідна повторна ВЛК (armyinform.com)
Автор: Сергій Пишкін

Обмежено придатним військовозобов'язаним не потрібна повторна військово-лікарська комісія. Достатньо пройти її один раз на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Полтавського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

Полтавський ТЦК нагадує про те, що вчора, 3 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Більшість громадян вирішили, що обмежено придатним до військової служби необхідно повторно пройти ВЛК, втім це не так. Зміни стосуються:

  • допризовників;
  • військовослужбовців.

Військовозобов'язаних громадян це не торкнулось.

"Крім того, закон набуває чинності лише через місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, будуть змінені ще через три місяці", - додає ТЦК.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.

Нещодавно Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить спростити бюрократичні питання.

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ТЦК Війна в Україні
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