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Чи стане вакцинація від COVID-19 в Україні обов'язковою: відповідь експерта

Фото: чи стане вакцинація від COVID-19 в Україні обов'язковою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внесення вакцинації від COVID-19 до календаря щеплень наразі не розглядається, ні в Україні, ні на міжнародному рівні.

Про це РБК-Україна розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в матеріалі "Кінець пандемії COVID-19? Коли в Україні скасують карантин і що буде із вакцинацією".

Як пояснив Лапій, "Омікрон" має меншу летальність, ніж його попередник, а симптоми захворювання схожі на грип. Епідеміологи вважають, що в майбутньому штам може стати сезонним, у зв'язку з чим імунізація від коронавірусу може бути щорічною.

Водночас внесення вакцинації від COVID-19 до календаря щеплень наразі не розглядається.

"В Україні на сьогоднішній день є програма з імунопрофілактики, яка затверджена урядом, де є календар щеплень. І поки що в нас немає рухів для того, щоб змінити джерела фінансування або надходження вакцини проти COVID-19, тому ми не вносимо її в календар, і не робимо її обов'язковою. При цьому вакцина в країні доступна без жодних обмежень", - пояснив експерт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр охорони здоров'я Олег Ляшко нещодавно анонсував скасування карантину в Україні.

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