Чи справді їсти вчорашній рис - смертельно небезпечно?

Чи небезпечно їсти залишки рису з холодильника?

Поширена думка про те, що вчорашній рис є отруйним - перебільшення. Як і будь-які інші залишки їжі, рис може стати причиною харчового отруєння, якщо його неправильно зберігати або розігрівати. Однак сам по собі рис не є більш небезпечним, ніж, скажімо, картопля, макарони чи м’ясо.

Основним "винуватцем" можливих проблем є бактерія Bacillus cereus. Вона трапляється не лише в рисі, а й у бобових, сирі, м’ясі, овочах, пасті. Її спори можуть виживати після термічної обробки та розмножуватись, якщо страва тривалий час перебуває при кімнатній температурі.

Скільки можна зберігати рис у холодильнику?

Щоб уникнути ризиків, важливо дотримуватися стандартних правил безпеки харчових продуктів.

Після приготування рис не слід залишати при кімнатній температурі довше двох годин.

Після цього часу його необхідно щільно загорнути або перекласти в контейнер із кришкою та поставити в холодильник. Там він може безпечно зберігатися до п'яти днів.

Ба більше, рис можна заморозити на термін до трьох місяців, що є чудовим лайфхаком для тих, хто любить мати під рукою швидкий перекус "на випадок чогось".

Як правильно розігрівати вчорашній рис?

Перед вживанням будь-який рис потрібно ретельно розігріти, щоб температура в середині страви досягла щонайменше 60°C. Це "виводить" страву із так званої "небезпечної зони", де активно розмножуються бактерії.

Простий спосіб - покласти порцію рису в миску, додати ложку води, накрити кришкою й розігріти в мікрохвильовці 1-2 хвилини (довше, якщо рису багато). Після цього рис буде пухким, свіжим та безпечним для вживання.

Готовий рис має бути гарячим і парувати. Можна також скористатися сковородою, пароваркою чи, наприклад, додати його до супу.

Дотримуючись цих простих правил, ви можете сміливо насолоджуватися вчорашнім рисом, не боячись за своє здоров'я. Не варто викидати корисні залишки, адже з теплого рису можна приготувати безліч страв: від теплих салатів до вершкових ризото та різноманітних страв з бобами.