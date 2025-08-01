Чи справді протеїнові коктейлі допомагають швидко схуднути: вся правда

Протеїнові коктейлі - це високобілкові напої, які часто використовують для заміни прийому їжі або як доповнення до раціону під час схуднення. Вони допомагають зменшити відчуття голоду і можуть сприяти зниженню ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Наскільки корисні протеїнові коктейлі

Протеїнові коктейлі можуть бути чудовим інструментом, який допоможе задовольнити потреби в поживних речовинах. Білок відіграє ключову роль у підтримці м’язової маси, допомагаючи довше відчувати ситість і підтримуючи контроль ваги.

Дослідження показують, що білок сприяє насиченню та відчуттю ситості після їжі. А для тих, хто прагне схуднути або підтримувати вагу, вживання достатньої кількості білка може зменшити вміст жиру, зберігаючи при цьому м’язи.

Білок добре насичує, знижує апетит і допомагає зберегти м’язи при дефіциті калорій. Деякі використовують коктейлі як заміну одному з прийомів їжі.

Чи допомагають протеїнові коктейлі схуднути

Збільшення споживання білка може допомогти зменшити повторний набір ваги з часом. Заміна одного прийому їжі на день протеїновим коктейлем також може допомогти знизити споживання калорій, але цей підхід може бути нестійким у довгостроковій перспективі.

Після того, як ви повернетеся до повноцінного харчування, вага може знову нарости, якщо інші звички способу життя, такі як вживання занадто великої кількості перекусів, не змінилися.

Варто використовувати протеїнові коктейлі як добавку, а не як заміну їжі.

Коли слід пити протеїнові коктейлі

Після тренування

Найпоширеніший варіант - одразу або протягом 30-60 хв після тренування (силового чи інтенсивного). Це допомагає м’язам швидше відновлюватися і стимулює ріст м’язової маси. Зручно додати трохи вуглеводів (наприклад, банан або мед) для кращого засвоєння.

Перед сном

Іноді люди п’ють казеїновий білок, який засвоюється повільно, щоб підтримати м’язи під час сну. Актуально для тих, хто активно тренується та набирає масу.

Вранці

Якщо ви не любите снідати або немає апетиту - протеїн з вівсянкою чи фруктами стане легким, але поживним стартом дня.

Важливо знати, що надлишок білка не дасть "більше м’язів", але може навантажити нирки або спричинити проблеми з травленням.

Кому не можна пити

Категорично варто уникати коктейлів таким людям:

людям з хронічними захворюваннями нирок або печінки - велике навантаження білком може погіршити стан, бо ці органи відповідають за обробку білка і виведення продуктів його розпаду

тим, у кого є алергія або непереносимість компонентів коктейлю

дітям і підліткам без рекомендації лікаря - їм краще отримувати білок із натуральної їжі, бо потреби і обмін речовин інші

людям із проблемами травлення або синдромом надмірного бактеріального росту - деякі протеїнові коктейлі можуть викликати здуття, дискомфорт

Як приготувати

Найпростіший спосіб приготувати протеїновий коктейль - це просто розмішати порошок у склянці води, молока або соку. Для кращого змішування можна використовувати шейкер.