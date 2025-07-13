Чи робила "пластику" Скарлетт Йоханссон? Експертна думка пластичного хірурга

Скарлетт Йоханссон уже багато років вважають однією з найкрасивіших акторок Голлівуду і водночас її зовнішність постійно стає об’єктом для чуток. Шанувальники та західні медіа не раз помічали, що обличчя та фігура акторки з роками змінювались.

Виконувала акторка пластичні операції чи це справді справа генетики? В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер поділився своїми думками стосовно можливих змін.

Чи робила "пластику" Скарлетт Йоханссон

Під час численних інтервʼю, Йоханссон неодноразово зазначала, що віддає перевагу здоровому способу життя, догляду та роботі над собою.

Впевнено говорила про особливості вікових змін та наслідків роботи професійних гримерів.

Втім, думки фахівців залишаються суперечливими. Зокрема, Дмитро Слоссер звертає увагу на певні нюанси.

"Насправді, щось вона, можливо, робила. Враховуючи її форму обличчя, важко собі уявити, що середня частина обличчя без вилиці з віком би набрала об'єм", - говорить хірург.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

При цьому лікар одразу уточнює, що мова швидше про популярні ін’єкційні методики, ніж про хірургічні операції.

"Я думаю, що вона, як мінімум, користується послугами косметолога, саме ін’єкційної терапії. Мало хто зараз не застосовує такі методи", - зазначає експерт.

Водночас він підкреслює, що хірургічних втручань на обличчі акторки не видно.

"Якщо порівняти фото дівчини в дитинстві й сьогодні, то вона майже не змінилася. На деяких фото просто невдало падає світло й виникає враження певних змін", - вважає Дмитро.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

На його думку, Скарлетт залишається однією з небагатьох акторок, яка дійсно може говорити, що не робила хірургічних втручань.

"Подивіться на її посмішку - вона взагалі не змінилася, губи не змінилися. Можливо, на деяких фотографіях є надлишок об'єму у вилицях, але важко сказати, що там щось введено", - пояснює пластичний хірург.

Окремо він звертає увагу на збережену форму підборіддя.

"Форма підборіддя теж залишилася тією ж. Щоб не говорили інші пластичні хірурги, я не думаю, що вона виконувала якісь пластичні операції", - каже Слоссер.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Так чи інакше, сама знаменитість продовжує ігнорувати припущення, залишаючись однією з найбільш впливових ікон стилю сучасності.

Можливо, саме завдяки цій загадковості інтерес до неї не згасає вже десятиліттями.