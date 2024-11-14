Чи можуть мобілізувати людей з ВІЛ і туберкульозом: пояснення Міноборони

Що саме розповів речник Міноборони

Речник Міністерства оборони розповів, що в питанні мобілізації "треба відштовхуватись від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, яка визначається відповідно до нормативно-правових актів".

"Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо. Ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб із ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання", - пояснив він.

Лазуткін уточнив, що "придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби".

"Безсимптомне носійство або стабільний стан - це одне. Такі люди є придатними до служби. Імунна субкомпенсація - це вже інша історія", - наголосив він.

Представник МОУ зауважив, що "такі люди придатні до служби у тилових частинах лише - де немає необхідності виконувати бойові завдання й навантаження інакше".

"Імунна декомпенсація - це третя історія. Такі люди є непридатними до військової служби та підлягають виключенню з обліку", - пояснив речник.

За словами Лазуткіна, для осіб з туберкульозом "також передбачені чіткі критерії".

"Наприклад активний туберкульоз з виділеннями або наявністю розпаду легеневої тканини - це точно автоматично робить людину непридатною до служби", - зазначив він.

Насамкінець спікер нагадав: "Якщо до армії мобілізують людей, які не повинні бути призвані через стан здоров'я, це є порушенням наказу 402 Міноборони".

"У наказі все прописано. Відповідальність за такі випадки лежить на лікарях військово-лікарської комісії (ВЛК)", - підсумував Лазуткін.