Чи можна заразити інших після щеплення "живими" вакцинами: пояснення

"Живі" вакцини містять сильно ослаблені віруси й бактерії. Існує дуже малий шанс того, що після вакцинації щеплена людина все ж зможе інфікувати невакциновану людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
До "живих" вакцин належать вакцины від:
Вищезгадані вакцини протипоказані вагітним й людям із сильно ослабленим імунітетом.
"Існує дуже невеликий шанс того, що після вакцинації, вірус може виділятися зі слизом з дихальних шляхів чи з випорожненнями щепленої людини, інфікувати невакциновану людину. Це в загальному. Проте є особливості в залежності від вакцини", - пише МОЗ.
Припускають, що вірус вітрянки, наприклад, може передаватись у рідкісних випадках, коли після вакцинації виник висип. У зоні небезпеки можуть опинитись люди, які мають ослаблений імунітет внаслідок важких хвороб: ВІЛ-інфіковані, люди після пересадки органів, або ж ті, хто проходить хімієтерапію. Хоча науковці ставлять це під сумнів.
Тому такі люди мають уникати контакту:
"Хоча від щеплених проти кору, краснухи чи паротиту можна виділити вірус зі слини, варто пам’ятати, що така особа не є заразною - вірус не передається іншим людям. То ж контактувати після щеплення КПК з людьми, яким протипоказана вакцина проти кору, паротиту, краснухи, можна, це безпечно. І навпаки, вакцинацію потрібно проводити аби вони не стали джерелом інфекції для людей з ослабленим імунітетом", - додає МОЗ.
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