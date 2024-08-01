Чи можна запідозрити рак за загальним аналізом крові: пояснення онколога

Раннє виявлення онкології у багатьох випадках є запорукою успішного лікування. Проте більшість людей не знають, на які показники звертати увагу.
Чи можна запідозрити рак за загальним аналізом крові або підвищеною температурою, у коментарі РБК-Україна пояснив хірург-онколог Дмитро Шамрай.
Онкологічних захворювань багато і для більшості з них зміни в аналізі крові не характерні, звертає увагу лікар.
"Але, наприклад, при раку правої половини товстої кишки зустрічається токсикоанемічна форма, коли знижується гемоглобін і це є фактично єдиною скаргою у пацієнта. При цьому явної крові в калових масах зазвичай немає", - пояснює Дмитро Шамрай.
Він зазначає, що також анемія (зниження гемоглобіну) може бути при інших видах раку шлунково-кишкового тракту або матки, коли бувають місце кровотечі.
"Жоден симптом не є специфічним та не дозволяє запідозрити рак на ранніх стадіях. Саме тому впроваджені в практику скринінгові обстеження. Для жінок мамографія, огляд гінеколога і мазок, колоноскопія. Для чоловіків - огляд уролога, колоноскопія", - звертає увагу онколог.
Колоноскопію слід починати з 45 років.
Фото: Для ранньої діагностики раку діють програми скрінігових досліджень (freepik.com)
Субфебрильна температура (37-38 °C) може бути при хронічних інфекційних або запальних процесах, каже Дмитро Шамрай.
"Яскравим прикладом є туберкульоз. Щодо онкологічних захворювань, то температура піднімається при їхніх ускладненнях - формування абсцесів, розпад пухлини.
Медик зауважує: підвищена температура тіла може бути при будь-яких хронічних запальних захворювань.
"Якщо говорити про онкологічні захворювання, то найчастіше субфебрильну температуру дають лейкози та лімфоми", - зазначає він.
Нагадаємо, ми писали, що онкологію можна заздалегідь виявити, якщо користуватися державними програмами профілактики, скринінгу та ранньої діагностики раку.
Також ми писали, чи може війна призвести до сплеску захворюваності на рак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.