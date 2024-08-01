Чи можна запідозрити рак за загальним аналізом крові: пояснення онколога

Раннє виявлення онкології у багатьох випадках є запорукою успішного лікування. Проте більшість людей не знають, на які показники звертати увагу.

Чи можна запідозрити рак за загальним аналізом крові або підвищеною температурою, у коментарі РБК-Україна пояснив хірург-онколог Дмитро Шамрай .

За якими показниками в загальному аналізі крові можна запідозрити онкологію

Онкологічних захворювань багато і для більшості з них зміни в аналізі крові не характерні, звертає увагу лікар.

"Але, наприклад, при раку правої половини товстої кишки зустрічається токсикоанемічна форма, коли знижується гемоглобін і це є фактично єдиною скаргою у пацієнта. При цьому явної крові в калових масах зазвичай немає", - пояснює Дмитро Шамрай.

Він зазначає, що також анемія (зниження гемоглобіну) може бути при інших видах раку шлунково-кишкового тракту або матки, коли бувають місце кровотечі.

"Жоден симптом не є специфічним та не дозволяє запідозрити рак на ранніх стадіях. Саме тому впроваджені в практику скринінгові обстеження. Для жінок мамографія, огляд гінеколога і мазок, колоноскопія. Для чоловіків - огляд уролога, колоноскопія", - звертає увагу онколог.

Колоноскопію слід починати з 45 років.

Фото: Для ранньої діагностики раку діють програми скрінігових досліджень (freepik.com)

Чи може субфебрильна температура бути ознакою раку

Субфебрильна температура (37-38 °C) може бути при хронічних інфекційних або запальних процесах, каже Дмитро Шамрай.

"Яскравим прикладом є туберкульоз. Щодо онкологічних захворювань, то температура піднімається при їхніх ускладненнях - формування абсцесів, розпад пухлини.

Медик зауважує: підвищена температура тіла може бути при будь-яких хронічних запальних захворювань.

"Якщо говорити про онкологічні захворювання, то найчастіше субфебрильну температуру дають лейкози та лімфоми", - зазначає він.