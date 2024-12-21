Чи можна залити горілку замість незамерзайки в авто: поради водіям

Причини, з яких у водія виникає така ідея, бувають різні. Але логіка завжди одна: якщо спирт не замерзає на морозі, а горілка – це спирт, чи не можна нею взимку заправляти бачок омивача?

Відразу скажемо, що на роль незамерзаючої рідини для омивача горілка годиться. І тому вона може стати порятунком у ситуаціях, коли на дорозі брудно, за вікном морозно, а автомагазину чи заправки поряд немає. Проте, перш ніж відкоркувати над капотом пляшку оковитої, візьміть до уваги кілька наших застережень.

З чого роблять незамерзаючі рідини

Варіантів небагато: незамерзаюча рідина для автомобільного омивача завжди є розчином води і спирту. І спирт буде один з трьох: етиловий, ізопропіловий, метиловий. Більше того, кожен з них може зараз бовтатись у вашому бачку омивача – попри те, що в деяких випадках це буде не зовсім правильно.

Ізопропіловий спирт (ізопропанол). Стандартний, він же найбільш поширений для нашої країни варіант. Як не дивно, він найменш придатний на цю роль, оскільки він дужче за всі інші спирти густішає на морозі. Ізопропанол має так звану кінематичну в’язкість, вдвоє вищу за етиловий спирт і вп’ятеро – за метиловий. А ще він найдужче смердить та загрожує своїми випарами організму людини. Проте він недорогий і на відміну від іншого поширеного спирту – метилового – не заборонений в країні законодавчо;

Метиловий спирт (метанол). На практиці метанолові омивайки зустрічаються нечасто, а шкода – за характеристиками метанол найбільше підходить на роль рідини для омивача скла. Нюанс у тому, що колись давно його заборонили для використання в якості незамерзайок – через загрозу для здоров’я людини. Якщо його вжити всередину організму, від нього можна навіть засліпнути – але мало хто знає, що в метанола один той самий 3-й клас токсичності з масово поширеним ізопропанолом. І якщо напитися ізопропанолу, шкода організму буде не менш фатальною. Так чи інакше, у багатьох розвинених країнах саме метанолові незамерзайки мають найбільше поширення – адже у них найкраща миюча спроможність, найнижча в’язкість на морозі та найнижчий рівень неприємних ароматів;

Етиловий спирт (етанол). Він же медичний спирт, він же харчовий спирт, він же – дезінфікуючий засіб. А у 40-відсотковому розчині з водою він же – наша горілка. На відміну від обох інших аналогів, етанол не є отруйним для людини, а ще він майже не густішає в сильні морози та має високу миючу спроможність. З мінусів – відносно висока ціна і специфічний запах.

Омивайка з горілки

Найважливіше питання по суті – яку ж температуру замерзання матиме горілка в якості рідини омивача? Отже, позначка на етикетці "40 % об." означає, що у складі горілки є 40 відсотків етанолу від загального об’єму. Фабричні омивайки з такою концентрацією замерзають при температурі порядку –23 –30 С. А значить, за помірних холодів горілку можна розвести водою: одержана у такий спосіб рідина буде витримувати менший мороз, але її буде більше. Скажімо, щоб отримати рідину з температурою замерзання у –10 С –12 С, до двох частин горілки треба додати одну частину води (тобто пропорція 1:0,5).

Коротко

Як бачите, горілка цілком може замінити зимову рідину для омивача, але… Краще таки не забувати поповнювати запас фірмової незамерзайки у своєму багажнику, а шанованому напою залишити використання за прямим призначенням – тим більше, ціла низка свят попереду.