Чи можна вводити вакцину в місце, де на шкірі є татуювання: пояснення МОЗ

На ділянці з тату гірше видно реакцію на вакцину

У ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньо м'язово, так і підшкірно, зазначають у МОЗ.

"Проте якщо є альтернатива - аналогічна ділянка, не вкрита малюнками, - можна обрати її з міркувань подальшого відстеження поствакцинальних реакцій, таких як набряк та почервоніння", - пояснюють у міністерстві.

Щоб проконсультуватися з питань вакцинації та отримати щеплення, треба звернутися до свого сімейного лікаря.

Від яких хвороб треба вакцинуватися дорослим

Дорослим в Україні рекомендують щеплюватися від низки інфекцій. Серед них гепатит А і B, пневмококової інфекції, менінгококової інфекції, вірус папіломи людини, грип, COVID-19, кліщовий енцефаліт, сказ.

Вакцини від цих інфекцій зареєстровані в Україні, проте не входять до Національного календаря щеплень України, тому мають бути придбані власним коштом пацієнт (крім безкоштовної вакцинації від COVID-19).

Календар щеплень для дорослих та дітей можна подивитися за посиланням. Дорослим варто робити вакцинацію від дифтерії та правця кожні 10 років. Це щеплення безкоштовне.

Дізнатись про вакцинокеровані інфекції можна на сайті vaccine.org.ua.