UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна вводити вакцину в місце, де на шкірі є татуювання: пояснення МОЗ

Фото: Вакцинація дорослих (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дорослим, які щеплюються для профілактики хвороб, вакцини вводяться здебільшого у плече. Проте у багатьох на цих ділянках зроблені татуювання.

Чи можна вводити вакцину в місці, де на шкірі є тату, РБК-Україна розповідає з посиланням на пояснення Міністерства охорони здоров'я України.

На ділянці з тату гірше видно реакцію на вакцину

У ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньо м'язово, так і підшкірно, зазначають у МОЗ.

"Проте якщо є альтернатива - аналогічна ділянка, не вкрита малюнками, - можна обрати її з міркувань подальшого відстеження поствакцинальних реакцій, таких як набряк та почервоніння", - пояснюють у міністерстві.

Щоб проконсультуватися з питань вакцинації та отримати щеплення, треба звернутися до свого сімейного лікаря.

Від яких хвороб треба вакцинуватися дорослим

Дорослим в Україні рекомендують щеплюватися від низки інфекцій. Серед них гепатит А і B, пневмококової інфекції, менінгококової інфекції, вірус папіломи людини, грип, COVID-19, кліщовий енцефаліт, сказ.

Вакцини від цих інфекцій зареєстровані в Україні, проте не входять до Національного календаря щеплень України, тому мають бути придбані власним коштом пацієнт (крім безкоштовної вакцинації від COVID-19).

Календар щеплень для дорослих та дітей можна подивитися за посиланням. Дорослим варто робити вакцинацію від дифтерії та правця кожні 10 років. Це щеплення безкоштовне.

Дізнатись про вакцинокеровані інфекції можна на сайті vaccine.org.ua.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні запрацював чат-бот із вакцинації, у якому можна розрахувати графік щеплень за датою народження. Також – дізнатися про інфекційні ризики та вакцини.

Також ми розповідали, що в Україні триває кампанія з додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця для дорослих і дітей. Для безкоштовного щеплення у регіони постачаються понад 1,8 млн доз вакцин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаМінстерство охорони здоров'я УкраїниТатуювання