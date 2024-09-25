Чи можна вводити вакцину в місце, де на шкірі є татуювання: пояснення МОЗ

Дорослим, які щеплюються для профілактики хвороб, вакцини вводяться здебільшого у плече. Проте у багатьох на цих ділянках зроблені татуювання.
Чи можна вводити вакцину в місці, де на шкірі є тату, РБК-Україна розповідає з посиланням на пояснення Міністерства охорони здоров'я України.
У ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньо м'язово, так і підшкірно, зазначають у МОЗ.
"Проте якщо є альтернатива - аналогічна ділянка, не вкрита малюнками, - можна обрати її з міркувань подальшого відстеження поствакцинальних реакцій, таких як набряк та почервоніння", - пояснюють у міністерстві.
Щоб проконсультуватися з питань вакцинації та отримати щеплення, треба звернутися до свого сімейного лікаря.
Дорослим в Україні рекомендують щеплюватися від низки інфекцій. Серед них гепатит А і B, пневмококової інфекції, менінгококової інфекції, вірус папіломи людини, грип, COVID-19, кліщовий енцефаліт, сказ.
Вакцини від цих інфекцій зареєстровані в Україні, проте не входять до Національного календаря щеплень України, тому мають бути придбані власним коштом пацієнт (крім безкоштовної вакцинації від COVID-19).
Календар щеплень для дорослих та дітей можна подивитися за посиланням. Дорослим варто робити вакцинацію від дифтерії та правця кожні 10 років. Це щеплення безкоштовне.
Дізнатись про вакцинокеровані інфекції можна на сайті vaccine.org.ua.
Нагадаємо, ми писали, що в Україні запрацював чат-бот із вакцинації, у якому можна розрахувати графік щеплень за датою народження. Також – дізнатися про інфекційні ризики та вакцини.
Також ми розповідали, що в Україні триває кампанія з додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця для дорослих і дітей. Для безкоштовного щеплення у регіони постачаються понад 1,8 млн доз вакцин.
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