ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна вводити вакцину в місце, де на шкірі є татуювання: пояснення МОЗ

Київ, Україна, Середа 25 вересня 2024 10:31
UA EN RU
Чи можна вводити вакцину в місце, де на шкірі є татуювання: пояснення МОЗ Фото: Вакцинація дорослих (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дорослим, які щеплюються для профілактики хвороб, вакцини вводяться здебільшого у плече. Проте у багатьох на цих ділянках зроблені татуювання.

Чи можна вводити вакцину в місці, де на шкірі є тату, РБК-Україна розповідає з посиланням на пояснення Міністерства охорони здоров'я України.

На ділянці з тату гірше видно реакцію на вакцину

У ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньо м'язово, так і підшкірно, зазначають у МОЗ.

"Проте якщо є альтернатива - аналогічна ділянка, не вкрита малюнками, - можна обрати її з міркувань подальшого відстеження поствакцинальних реакцій, таких як набряк та почервоніння", - пояснюють у міністерстві.

Щоб проконсультуватися з питань вакцинації та отримати щеплення, треба звернутися до свого сімейного лікаря.

Від яких хвороб треба вакцинуватися дорослим

Дорослим в Україні рекомендують щеплюватися від низки інфекцій. Серед них гепатит А і B, пневмококової інфекції, менінгококової інфекції, вірус папіломи людини, грип, COVID-19, кліщовий енцефаліт, сказ.

Вакцини від цих інфекцій зареєстровані в Україні, проте не входять до Національного календаря щеплень України, тому мають бути придбані власним коштом пацієнт (крім безкоштовної вакцинації від COVID-19).

Календар щеплень для дорослих та дітей можна подивитися за посиланням. Дорослим варто робити вакцинацію від дифтерії та правця кожні 10 років. Це щеплення безкоштовне.

Дізнатись про вакцинокеровані інфекції можна на сайті vaccine.org.ua.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні запрацював чат-бот із вакцинації, у якому можна розрахувати графік щеплень за датою народження. Також – дізнатися про інфекційні ризики та вакцини.

Також ми розповідали, що в Україні триває кампанія з додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця для дорослих і дітей. Для безкоштовного щеплення у регіони постачаються понад 1,8 млн доз вакцин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Мінстерство охорони здоров'я України Татуювання
NEWS
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
DAILY
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025