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Чи можна вакцинуватись від раку: відповідь МОЗ

Фото: в МОЗ пояснили, чи можна вакцинуватись від раку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До 25% випадків раку викликають віруси гепатитів й папіломи. Водночас вакцинація є дієвим способом захистити себе від захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Віруси папіломи та гепатитів В та С можуть спонукати уражені клітини надмірно ділитися, що веде до розвитку пухлини. Уберегтися від онкогенних вірусів і раку допоможуть вакцинація, бар’єрна контрацепція та користування іншими засобами індивідуального захисту", - пише пресслужба. 

Гепатит 

Гепатит - це запалення печінки переважно через вірусну інфекцію. 96% смертей через вірусні гепатити спричинені  гепатитом В та С. Зокрема вони є головними причинами раку печінки, яка посідає третє місце за смертністю. 

Проти гепатиту В є дієва вакцина. Повний курс щеплення складає три дози, які роблять з інтервалом 0-1-6 місяців. 

Вакцини від гепатиту С наразі у світі не існує. Людям варто щороку робити експрес-тест для виявлення маркерів вірусних гепатитів. У випадку підтвердження позитивного результату лікар призначить лікування.

Вірус папіломи людини 

Існує більше 100 типів вірусу папіломи людини й декілька з них викликають рак шийки матки, пеніса, ануса, гортані, язика і губ.

"Це передусім типи 16 та 18. Проти основних онкогенних типів ВПЛ існує вакцина. Наразі від ВПЛ вакциновані 21% жінок в усьому світі", - додає МОЗ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про рекомендації, які допоможуть знизити шанси захворіти на рак.

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Мінстерство охорони здоров'я України