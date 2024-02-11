Чи можна вакцинувати дитину, яка кашляє: що кажуть в МОЗ

Якщо кашель у дитини не є симптомом серйозного захворювання й не супроводжується гарячкою - відкладати вакцинацію не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Як пише МОЗ, щеплення можна зробити дитині з ознаками легкого ГРВІ. Це є безпечно й не вплине на формування захисту. Водночас рішення щодо вакцинації в разі ознак ГРВІ приймають не батьки, а саме лікар.

"Якщо ви вагаєтеся та не впевнені щодо стану дитини, то лікар у будь-якому разі повинен оглянути дитину перед вакцинацію та після цього надасть свої висновки щодо наявності протипоказань, можливості провести щеплення", - пояснює пресслужба.

У яких випадках вакцинацію можуть відкласти:

гостре захворювання з температурою, вищою за +38;

стан організму, коли після введення вакцини імунітет може не сформуватися. Наприклад, хіміотерапія, вживання великих доз стероїдних гормонів або ліків, що пригнічують імунітет;

серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи алергія на один із її компонентів. У цьому випадку лікар ухвалює рішення про те, щоб не робити щеплення взагалі або робити в лікарні під наглядом, або розглядатиме можливість знайти іншу вакцину, яка не містить цього компонента.

"Якщо ваша дитина пропустила щеплення через протипоказання, проконсультуйтесь з лікарем та надолужте їх якомога швидше", - додає МОЗ.