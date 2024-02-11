Чи можна вакцинувати дитину, яка кашляє: що кажуть в МОЗ
Якщо кашель у дитини не є симптомом серйозного захворювання й не супроводжується гарячкою - відкладати вакцинацію не потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).
Як пише МОЗ, щеплення можна зробити дитині з ознаками легкого ГРВІ. Це є безпечно й не вплине на формування захисту. Водночас рішення щодо вакцинації в разі ознак ГРВІ приймають не батьки, а саме лікар.
"Якщо ви вагаєтеся та не впевнені щодо стану дитини, то лікар у будь-якому разі повинен оглянути дитину перед вакцинацію та після цього надасть свої висновки щодо наявності протипоказань, можливості провести щеплення", - пояснює пресслужба.
У яких випадках вакцинацію можуть відкласти:
- гостре захворювання з температурою, вищою за +38;
- стан організму, коли після введення вакцини імунітет може не сформуватися. Наприклад, хіміотерапія, вживання великих доз стероїдних гормонів або ліків, що пригнічують імунітет;
- серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи алергія на один із її компонентів. У цьому випадку лікар ухвалює рішення про те, щоб не робити щеплення взагалі або робити в лікарні під наглядом, або розглядатиме можливість знайти іншу вакцину, яка не містить цього компонента.
"Якщо ваша дитина пропустила щеплення через протипоказання, проконсультуйтесь з лікарем та надолужте їх якомога швидше", - додає МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в низці областей України спостерігається перевищення епідемічного рівня. У разі потреби обласні комісії ТЕБ та НС можуть запроваджувати обмеження, але жорсткі заходи в країні не прогнозуються.
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