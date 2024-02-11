ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна вакцинувати дитину, яка кашляє: що кажуть в МОЗ

Неділя 11 лютого 2024 09:00
UA EN RU
Чи можна вакцинувати дитину, яка кашляє: що кажуть в МОЗ Фото: в МОЗ розповіли, чи можна вакцинувати дитину, яка кашляє (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо кашель у дитини не є симптомом серйозного захворювання й не супроводжується гарячкою - відкладати вакцинацію не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Як пише МОЗ, щеплення можна зробити дитині з ознаками легкого ГРВІ. Це є безпечно й не вплине на формування захисту. Водночас рішення щодо вакцинації в разі ознак ГРВІ приймають не батьки, а саме лікар.

"Якщо ви вагаєтеся та не впевнені щодо стану дитини, то лікар у будь-якому разі повинен оглянути дитину перед вакцинацію та після цього надасть свої висновки щодо наявності протипоказань, можливості провести щеплення", - пояснює пресслужба.

У яких випадках вакцинацію можуть відкласти:

  • гостре захворювання з температурою, вищою за +38;
  • стан організму, коли після введення вакцини імунітет може не сформуватися. Наприклад, хіміотерапія, вживання великих доз стероїдних гормонів або ліків, що пригнічують імунітет;
  • серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи алергія на один із її компонентів. У цьому випадку лікар ухвалює рішення про те, щоб не робити щеплення взагалі або робити в лікарні під наглядом, або розглядатиме можливість знайти іншу вакцину, яка не містить цього компонента.

"Якщо ваша дитина пропустила щеплення через протипоказання, проконсультуйтесь з лікарем та надолужте їх якомога швидше", - додає МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в низці областей України спостерігається перевищення епідемічного рівня. У разі потреби обласні комісії ТЕБ та НС можуть запроваджувати обмеження, але жорсткі заходи в країні не прогнозуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцинація
NEWS
Масований дроновий удар: у ЗСУ розповіли про збиті "Шахеди" на півдні та наслідки атаки
Масований дроновий удар: у ЗСУ розповіли про збиті "Шахеди" на півдні та наслідки атаки
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити