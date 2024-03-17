Чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день: пояснення

Вакцини, якими щеплять від грипу в Україні, є інактивованими, тобто, неживими. У зв'язку з цим, їх можна поєднувати з усіма іншими щепленнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Як зазначає МОЗ, винятком є вакцина БЦЖ, якою щеплять дітей ще в пологовому будинку. Її не можна поєднувати з іншими вакцинами. Втім, щеплення від грипу рекомендоване дітям від 6 місяців, тобто з БЦЖ вони не перетинаються по часу.
"Всі інші щеплення - від кору, від поліомієліту, від вітрянки, від пневмококів, від ковіду тощо - можна поєднувати і робити в один день з вакцинацією від грипу, або з будь-якими проміжками між ними", - пише пресслужба.
Від грипу важливо вакцинуватись людям із груп ризику, а саме:
"Важливо пам’ятати, що жінки, які отримали щеплення від грипу під час вагітності, також передають захист своїм дітям, який зберігається протягом перших місяців їхнього життя. Щеплення інактивованою вакциною є безпечним для вагітних, його можна робити у будь-якому триместрі", - додає МОЗ.
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