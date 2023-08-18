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Чи можливо відновити Каховську ГЕС після теракту росіян: відповідь Клименко

Фото: Ігор Клименко, голова МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню після того, як її підірвали російські окупанти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

"В результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі з 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн олії. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню", - наголосив міністр.

За його словами, до зони підтоплення потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там мешкали близько 875 тисяч осіб.

Клименко уточнив, що щонайменше 34 мирні жителі загинули, ще 28 - отримали поранення. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб.

Як зазначив глава МВС, під час рятувальної операції у постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних.

Також через теракт близько 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Регулярне підвезення води до постраждалих районів вдалося налагодити силами системи внутрішніх справ.

Що передувало

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували - західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців у інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Раніше генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота припустив, що Україна може не відновлювати Каховську ГЕС, якщо вирішить кілька проблем.

Також в "Укргідроенерго" повідомляли, що будівельні роботи для відновлення Каховської ГЕС можуть зайняти близько шести років.

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