Чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу: що говорять у Ватикані

Чи піде Папа Римський у відставку

Італійські журналісти розпитали біблеїста кардинала Джанфранко Равазі, наближеного до Папи Римського, про те, чи може Франциск відмовитись від своїх обов'язків через важку хворобу.

"Якщо у нього виникнуть серйозні труднощі під час несення служби, він зробить свій вибір. Вирішуватиме, звісно, ​​він, можливо, запитає поради, але остаточне слово скаже сам, по совісті. Без шкоди тому факту, що його велике бажання - принаймні завершити Ювілей, Святий рік, присвячений надії", - розповів Джанфранко Равазі.

Також він пригадав свою розмову з попереднім Папою Бенедиктом XVI, який у 2013 році пішов у відставку, бо важко хворів.

"Бенедикт XVI приблизно за десять днів до оголошення (про відставку, - Ред) з великою простотою сказав мені: "мій розум у порядку, але моє тіло більше не витримало". Папа має підтримувати напружений графік зустрічей і поїздок, і він відчував, що більше не здатний на це", - додав кардинал.

Равазі зазначив, що Франциск підписав заяву про зречення ще на початку свого понтифікату, очевидно, йдеться про стандартну процедуру.

Окрім цього він додав, що у мережі поширюють багато фейкових новин про стан Папи.

"Ходили чутки, що становище Франческа зараз жахливе, що більше нічого не можна зробити і що його везуть додому помирати. В інтернеті, особливо на американських сайтах, є сильна течія проти Бергольо (ім'я Франциска до того, як він став Папою Римським, - Ред): вона чітко демонструє очікування змін", - пояснив Равазі.

Що відомо про стан Папи Римського Франциска

Папа Римський перебуває у лікарні з 14 лютого. Днями прес-служба Святого Престолу повідомила, що аналізи, рентген грудної клітки та клінічний стан Франциска показують складну картину.

"Полімікробна інфекція, що виникла на тлі бронхоектатичної хвороби й астматичного бронхіту і потребувала застосування антибіотикотерапії кортизоном, ускладнює терапевтичне лікування. Контрольна КТ грудної клітки показала початок двосторонньої пневмонії, яка потребувала подальшої фармакологічної терапії", - повідомили у службі.

Там також зазначили, що Франциск у гарному настрої і знаходить сили на читання молитов. За останніми повідомленнями, стан Папи покращується, він може самостійно дихати, а робота серця залишається стабільною.

Зазначимо, що напередодні цієї заяви, Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що Папа Римський начебто перебуває на межі смерті. Немалу роль у цьому відіграє те, що в молодості йому видалили частину легені.

Анонімний співрозмовник видання заявив, що "Франциск страждає від сильного болю", він також висловив свою упевненість, що Папа не виживе.

Додамо, що Франциска вибрали на "престол" католицької церкви 13 березня 2013 року, він став 266 Папою Римським. Франциск родом з Аргентини, таким чином він перший в історії Папа з Нового Світу та перший за більш ніж 1200 років Папа не з Європи.