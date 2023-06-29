Чи існує загроза для Києва у разі теракту на ЗАЕС: відповідь Ляшка

"Київ поза межею впливу. Однак, ми повинні чітко розуміти, давайте робити усе можливе, щоб запобігти цьому. Друге - не створювати паніки й штучного ажіотажу", - зауважив Ляшко.

Міністр відзначив, що у разі теракту, в першу чергу, необхідно буде слухати рекомендації, оскільки вони прив'язані до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу.

Підготовка до теракту на ЗАЕС

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни готують теракт на ЗАЕС із викидом радіації. Зокрема інформацію про це підтвердив голова ГУР Міноборони Кирил Буданов. Як відзначив останній, ворог додатково замінував АЕС, а саме басейн-охолоджувач. Він пояснив, що без охолодження ядерні реактори можуть розплавитись за період від десяти годин до 14 днів.

Докладніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС і яка ймовірність катастрофи, читайте у матеріалі РБК-Україна.