Чи є гріхом вбивати на війні: відповідь військового капелана
Військовий капелан Збройних сил України Олександр Воронько розповів, чи можна вважати гріхом вбивство ворога під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на репортаж Сухопутних військ України із Сумської області.
Чи є гріхом вбивати на війні
За словами штатного капелана ЗСУ пастора Олександра, питання "Чи є гріхом вбивати на війні" - одне з найпоширеніших серед тих, які йому ставлять військовослужбовці.
Водночас Воронько зазначає: "У нас на війні немає навіть такого терміну".
"Тому що український воїн - він не вбивця. Він - захисник. Навіть якщо і нищить особовий склад ворога, це він робить з іншого мотиву", - пояснив капелан.
Він уточнив, що такі дії військовий вчиняє "в межах закону".
"Тому кожен із них не може відчувати провину. Проте спочатку хлопці сумнівалися: "Чи не є це гріхом? Чи не відправить мене Бог у пекло через те, що я тут роблю", - зауважив пастор.
Він пояснив, що його задача - як капелана - показати захисникам України, що згідно з Біблією знищення ворога не є гріхом.
"Ба більше, це є наш обов'язок - як чоловіків нашої держави. Робити це, захищаючи свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин, своїх матерів. Тому український воїн - він не вбивця. Він - захисник", - підсумував пастор Олександр.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка відмінність між капеланом і священником і якими є обов'язки військових капеланів.
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