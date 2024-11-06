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Чи є гріхом вбивати на війні: відповідь військового капелана

Середа 06 листопада 2024 16:12
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Чи є гріхом вбивати на війні: відповідь військового капелана Під час війни ворога доводиться знищувати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Військовий капелан Збройних сил України Олександр Воронько розповів, чи можна вважати гріхом вбивство ворога під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на репортаж Сухопутних військ України із Сумської області.

Чи є гріхом вбивати на війні

За словами штатного капелана ЗСУ пастора Олександра, питання "Чи є гріхом вбивати на війні" - одне з найпоширеніших серед тих, які йому ставлять військовослужбовці.

Водночас Воронько зазначає: "У нас на війні немає навіть такого терміну".

"Тому що український воїн - він не вбивця. Він - захисник. Навіть якщо і нищить особовий склад ворога, це він робить з іншого мотиву", - пояснив капелан.

Він уточнив, що такі дії військовий вчиняє "в межах закону".

"Тому кожен із них не може відчувати провину. Проте спочатку хлопці сумнівалися: "Чи не є це гріхом? Чи не відправить мене Бог у пекло через те, що я тут роблю", - зауважив пастор.

Він пояснив, що його задача - як капелана - показати захисникам України, що згідно з Біблією знищення ворога не є гріхом.

"Ба більше, це є наш обов'язок - як чоловіків нашої держави. Робити це, захищаючи свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин, своїх матерів. Тому український воїн - він не вбивця. Він - захисник", - підсумував пастор Олександр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка відмінність між капеланом і священником і якими є обов'язки військових капеланів.

Читайте також, коли та як просити благословення у священника.

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