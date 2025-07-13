Чи є у вас депресія? Хто насправді в зоні ризику: пояснює психіатр

Депресія - це не просто поганий настрій, а серйозне захворювання, яке може вразити будь-кого. Проте, існують певні категорії людей, для яких ризик розвитку цього стану значно вищий.
Доктор медичних наук, психіатр Борис Михайлов в інтерв'ю для РБК-Україна детально розповів про основні групи ризику, неочевидні фактори, такі як COVID-19, та важливість психіатричної допомоги для онкохворих, яка не завжди доступна за державними програмами.
Експерт чітко окреслює категорії людей, які є більш вразливими до розвитку тривожних та депресивних станів.
Людей похилого віку: "як із соціальних, так і з біологічних причин" вони частіше стикаються з депресією. Це може бути пов'язано зі змінами у соціальному житті, втратою близьких, погіршенням фізичного здоров'я та біологічними процесами старіння.
Людей, які особисто пережили події катастрофічного рівня: це ті, хто безпосередньо стикався з надзвичайними ситуаціями, які загрожували їхньому життю чи здоров'ю.
Самотні люди: відсутність соціальної підтримки та ізоляція є значним фактором ризику для ментального здоров'я.
Люди, які перенесли черепно-мозкові травми: такі травми можуть мати прямий вплив на функціонування мозку та емоційну регуляцію.
Люди після тяжких інфекційних захворювань: особливо актуальним цей пункт став під час пандемії.
"Зокрема, після COVID-19 маємо багато пацієнтів із вторинними депресивними станами. У них відновилася легенева функція, а от депресивний стан зберігається до 1-1,5 року", - підкреслює психіатр, вказуючи на довгострокові неврологічні та психічні наслідки вірусу.
Особливу увагу доктор приділяє пацієнтам з невиліковними захворюваннями, зокрема онкологічними.
"Щодо останньої категорії пацієнтів є певні труднощі. Дуже часто в людей, які борються з онкологічними захворюваннями, виникають тривожні та депресивні стани", - зазначає експерт.
Це цілком зрозуміло, адже діагноз онкології та її лікування є надзвичайно стресовими.
"Такі стани дуже поширені серед пацієнтів, які потрапляють уже в систему паліативної, хоспісної допомоги", - додає він, підкреслюючи, що на цих етапах потреба у психіатричній підтримці є критичною.
Професор наголошує на необхідності інтегрованого підходу до лікування таких пацієнтів.
"Поряд з основним лікуванням, таким як хімієтерапія, або ж знеболювальними препаратами люди з онкологічною патологією мають отримувати та психофармакологічні лікарські засоби", - підкреслює доктор.
Тобто ментальне здоров'я не менш важливе за фізичне під час боротьби з раком.
Якщо ж така допомога не надається вчасно, наслідки можуть бути вкрай серйозними.
"Якщо така людина не отримає своєчасно психологічну чи психіатричну допомогу, це може призвести до відчуття безпорадності, втрати оптимізму і віри; можливі навіть суїцидальні думки", - попереджає психіатр.