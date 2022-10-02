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Чи буде в Україні примусова вакцинація за новим законом про здоров'я: відповідь МОЗ

Фото: примусова вакцинація в Україні новим законом не вводитиметься (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У новому законі про систему громадського здоров'я з'явилася стаття про імунопрофілактику, але не передбачено положення про її обов'язковість та примусовість.

Про це заявив лікар-імунолог, член експертної групи при МОЗ України Федір Лапій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи запроваджується законом №4142 примусова вакцинація, Лапій наголосив: "Ні, абсолютно. І раніше у нас існували норми закону – закон "Про захист населення від інфекційних хвороб", закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Не говорячи про те, що вище законів у нас є Конституція, де є поняття прав та обов'язків.Це закон про громадське здоров'я.Там є, дійсно, стаття про імунопрофілактику, але абсолютно нічого нового щодо обов'язковості, примусовості порівняно з тим, що ми вже мали раніше, там нічого немає.

Він зазначив, що у новому законі про систему громадського здоров'я перераховується більша, ніж раніше, кількість інфекційних захворювань.

"У цьому законі, в розділі імунопрофілактики, перераховується 11 інфекційних захворювань. Десять з яких ми вже маємо в календарі щеплень. А нова інфекційна хвороба, яка в цьому законі згадується, - це вакцинація проти пневмококової інфекції. І Україна, мабуть, одна з дуже небагатьох країн, яка ще досі не почала захищати своїх дітей та своє населення від інфекцій, пов'язаних із пневмококом", - заявив лікар-імунолог.

6 вересня ВР ухвалила закон про систему громадського здоров'я (№4142). Документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров'я в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Нагадаємо, що раніше в Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх.

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